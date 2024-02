Nach einem Vorfall bei einer Theatervorführung am Theater der Altmark in Stendal vor gut einer Woche sind zwei der drei verletzten Schauspieler nicht mehr im Krankenhaus. Das hat das Polizeirevier Stendal am Montag mitgeteilt. Demnach bleibt der Grad der Verletzungen aber unklar.

Die Schauspieler hatten während einer Premiere Verätzungen im Gesicht erlitten. Sie waren noch am selben Abend in das Stendaler Krankenhaus eingeliefert und später in eine spezialisierte Klinik in Halle verlegt worden.