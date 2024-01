Am Theater der Altmark in Stendal haben drei Schauspieler während einer Premiere Verätzungen im Gesicht erlitten. Sie wurden am Samstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während der Aufführung hätten sich die Darsteller mit einer Mischung aus einer ascheähnlichen Substanz und Wasser das Gesicht eingerieben. Daraufhin erlitten alle drei Verätzungen im Gesicht.