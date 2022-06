Das Theater der Altmark wird künftig von Theaterregisseurin Dorotty Szalma geleitet. Erstmals in der fast hundertjährigen Geschichte des Landestheaters in Stendal übernimmt eine Frau den Posten der Intendantin. Szalma tritt ihr Amt im Sommer 2023 an und löst den bisherigen Intendantin Wolf E. Rahlfs ab, der seinen Vertrag nicht verlängerte.

Szalma will "mit Haut und Haaren gestalten"

Die 47-Jährige hat sich am Donnerstag im Stendaler Rathaus vorgestellt. Sie werde nicht nach Stendal kommen, um alles umzukrempeln, sagte die künftige Intendantin. Gleichwohl werde sie schon wegen ihres Werdegangs einen ganz eigenen Ton anschlagen und Theater "mit Haut und Haar gestalten", wie sie es ausdrückte.

An meinem Akzent können Sie hören, ich bin eine gebürtige Ungarin, die aber schon sehr, sehr viele Jahre nicht in Ungarn lebt. Ich habe in Österreich Abitur gemacht, in Wien. Und habe in Frankfurt am Main Theater-Regie studiert. Dorotty Szalma künftige Intendantin des Theaters der Altmark

Nach dem Studium war sie an vielen Orten als freiberufliche Regisseurin tätig, unter anderem in Bad Bentheim, Göttingen, Aachen und Erfurt. Die vergangenen acht Jahre arbeitete Szalma als Schauspielchefin am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien.

Szalma ist Europäerin

Die künftige Intendantin des Theaters der Altmark, Dorotty Salma, mit Mann Grzegorz Stosz und Tochter Mia. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms Dorotty Szalma lebt Europa. Sie bringt ihren polnischen Mann Grzegorz Stosz – einen Schauspieler – mit nach Stendal. Ihre 10-jährige Tochter Mia wurde in Wien geboren. Die Familie will sich in Stendal heimisch machen. Die künftige Intendantin möchte am Puls der Zeit sein.

Ich mache immer Theater mit Menschen, das vergesse ich nie. Und für die Zuschauer, auch das vergesse ich nie. Dorotty Szalma künftige Intendantin des Theaters der Altmark

Szalma möchte dabei durchaus an die Tradition anknüpfen und raus aus dem Theater zum Publikum hingehen. "Ich weiß, was es heißt, Freilichtbühne und Theaterabend mit Unterhaltung beim Glas Wein oder Bier mit Würstchen in der Hand zu machen", sagte sie.

Theater soll rechtzeitig fertig sein

Jahrelang habe sie Freilufttheater für bis zu 1.000 Zuschauer gemacht. Dabei solle aber nicht der künstlerische Anspruch verlorengehen. Das frisch sanierte Theater der Altmark werde mit Beginn von Szalmas ersten Spielzeit fertig sein, versprach Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) am Donnerstag bei der Vorstellungsrunde im Rathaus.