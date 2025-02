In Stendal ist bei einem schweren Unfall auf der B189 eine Autofahrerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stieß ihr Auto am Dienstagmittag auf einer Brücke frontal mit einem Lkw zusammen. Den Angaben zufolge war die 44-Jährige in Richtung Osterburg unterwegs und aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.