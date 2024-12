Spenden für Orgel Stendal: Ehemaligem Stadtmusikdirektor wird nach Unfalltod Herzenswunsch erfüllt

10. Dezember 2024, 19:53 Uhr

Wie das Leben manchmal so spielt: Durch den Unfalltod des ehemaligen Stadtmusikdirektors von Stendal, Michael Hentschel, sind so viele Spenden zusammengekommen, dass jetzt sein Herzensprojekt auf sicheren finanziellen Füßen steht: die Reparatur der wertvollen Scherer-Orgel in der Stendaler Marienkirche.