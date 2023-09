Eine Mutter, die in Tangerhütte ihr Neugeborenes heimlich zur Welt gebracht, getötet und in einem Altkleidercontainer entsorgt hat, muss ins Gefängnis. Das Landgericht Stendal hat die 40-Jährige am Mittwoch wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte nach Angaben eines Gerichtssprechers sieben Jahre Haft gefordert, die Verteidigung vier Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.