Der Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt geht es wieder besser. Mit 3,3 Milliarden Euro Umsatz haben die Betreiber im Gastgewerbe 2023 etwas mehr umgesetzt als im Jahr 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Das ist das Ergebnis einer vom Landestourismusverband beauftragten Studie, die die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Sachsen-Anhalt untersucht hat und deren Ergebnisse jetzt beim Tourismustag in Stendal präsentiert wurden.