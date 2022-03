Der Landkreis rechnet laut Dezernent Sebastian Stoll damit, dass alle zwei Tage etwa 50 Menschen in Stendal ankommen. In der Klinik stehen insgesamt etwa 120 Betten zur Verfügung. Rund 350 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bisher in Stendal angekommen, darunter vor allem Frauen und Kinder.

Die Klinik in der Bahnhofstraße und die Turnhalle sollen demnach nur Zwischenunterkünfte sein und Wohnungen möglichst schnell zugewiesen werden. Einige Ukrainerinnen und Ukrainer sind im Landkreis Stendal auch privat untergebracht worden. Etwa 100 Menschen hatten Unterkünfte in ihren Wohnungen und Häusern beim Landkreis angemeldet.

Bernd Birkholz (66) von den Johannitern leitet die Stendaler Aufnahme-Einrichtung in der ehemaligen Frauen und- Kinderklinik ehrenamtlich. "Die Helfer sind hier am Anschlag", sagt er. Alle seien aber sehr motiviert und es klappe sehr gut.

Bernd Birkholz (66) von den Johannitern leitet die Stendaler Aufnahme-Einrichtung in der ehemaligen Frauen und- Kinderklinik ehrenamtlich. "Die Helfer sind hier am Anschlag", sagt er. Alle seien aber sehr motiviert und es klappe sehr gut.

Bernd Birkholz (66) von den Johannitern leitet die Stendaler Aufnahme-Einrichtung in der ehemaligen Frauen und- Kinderklinik ehrenamtlich. "Die Helfer sind hier am Anschlag", sagt er. Alle seien aber sehr motiviert und es klappe sehr gut. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Spendenlager in Osterburg und in Stendal sind laut Puhlmann vorübergehend geschlossen worden, weil so viele Sachspenden abgegeben wurden, dass Helferinnen und Helfer Zeit zum Sortieren brauchen. Das Spendenlager am Langen Weg in Stendal soll am Mittwoch wieder öffnen.