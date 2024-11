Die Idee ist, die alte Platte in ein Gebäude zu verwandeln, das aus übereinander gestapelten Einfamilienhäusern besteht. "Wir nennen es Einfamilienhaus-Haus. Das ist ein ganz neuer Gebäudetypus, zwischen Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus angesiedelt, der beides miteinander kombiniert. Im Inneren des Gebäudes wird es Häuser mit unterschiedlichen individuellen Zuschnitten geben. Zu jedem Haus wird ein großzügiger begrünter Dachgarten gehören, alle Häuser erstrecken sich über zwei Etagen", erklärt der Architekt. In jedem Haus soll es ein Zimmer geben, bei dem die Decke entfernt wird, so dass ein übergroßer Raum über zwei Etagen entsteht.

Der Charme des Projekts besteht für den Architekten auch darin, dass hier moderne und individuelle Wohnformen entstehen, ohne dass ein bestehender Plattenbau komplett abgerissen werden muss. "Darin besteht die Nachhaltigkeit. Bestand erhalten und umbauen ist in der heutigen Zeit die wichtigste Aufgabe der Architektur. Wir haben in der Vergangenheit viel über Energieeffizienz geredet, gute Heizung, gute Dämmung und so weiter. Aber was wir lange nicht betrachtet haben, ist die graue Energie. Also was machen wir mit den Gebäuden, die wir schon haben, mit dem Beton, der da verbaut wurde, mit der Energie, die da reingesteckt wurde. Das zu nutzen, was schon da ist, ist die wichtigste Herausforderung für die Zukunft", ist er überzeugt.