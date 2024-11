Durch die Förderung regenerativer Energien und weil zum Beispiel PV-Module mittlerweile vergleichsweise preisgünstig seien, wüchse auch der Bedarf, Groß-Anlagen bauen zu wollen. Die Altmark produziere mittlerweile zehnmal mehr Strom, als sie selbst verbrauche. Er glaube nicht, so Köberle, dass es noch vor einigen Jahren absehbar gewesen wäre, dass das Stromnetz so schnell an seine Grenzen kommt.