Tödlicher Unfall Bahnstrecke Stendal – Salzwedel bleibt weiter gesperrt

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in der Altmark ist am Montagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Die Bahnstrecke zwischen Salzwedel und Stendal bleibt mindestens noch den ganzen Dienstag gesperrt.