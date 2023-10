Tödlicher Unfall Unfallzug geborgen: Bahnstrecke Stendal – Salzwedel wieder frei

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in der Altmark ist am Montagabend ein 49-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Bahnstrecke zwischen Salzwedel und Stendal war bis Mittwochnachmittag gesperrt.