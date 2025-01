In Stendal am Busbahnhof hat ein Linienbus 13 parkende Autos gerammt. Wie die Polizei Stendal mitteilte, steht bisher nicht fest, warum der 59-jährige Busfahrer am Dienstagmittag mit den Autos kollidierte und eine Schneise der Verwüstung hinterließ. "Die Untersuchungen zum Unfall laufen noch", sagte eine Sprecherin vom Polizeirevier Stendal.