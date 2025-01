Ermittlungen dauern an Busfahrer in Stendal rammt 13 parkende Autos

10. Januar 2025, 10:27 Uhr

In Stendal hat ein Busfahrer mit einem Linienbus eine Schneise der Verwüstung am Busbahnhof hinterlassen. Er war am Dienstag mit mehreren parkenden Autos kollidiert. Die Ursache ist auch am Freitag laut Polizei noch unklar.