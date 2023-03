Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Sie sucht nun Zeugen, die am Mittwoch am oder in der Nähe des Stendaler Bahnhofs Unbekannte beobachtet haben, die womöglich mit dem Fernseher unterwegs waren. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich auch während des Zusammenstoßes noch in der Nähe aufgehalten hätten.