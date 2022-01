In Havelberg (Landkreis Stendal) ist am späten Donnerstagnachmittag ein 22 Jahre alter Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Angesichts der drohenden Kontrolle beschleunigte der Fahrer stark und fuhr den Beamten durch etliche Nebenstraßen davon, wie die Polizei in Stendal am Freitag mitteilte. Auf der Landesstraße 4 in Richtung Kümmernitz fanden die Polizisten den 22-Jährigen schließlich neben seinem demolierten Wagen sitzend, nachdem sie ihn zwischenzeitlich aus den Augen verloren hatten.