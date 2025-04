In Stendal sind bei einem Unfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Auto mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Behörden mitteilten, sind die beiden Autos am Donnerstag in den Abendstunden aus ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Dabei sei das Polizeifahrzeug gegen die Hauswand einer Bäckerei geprallt.