Sprühkreide Urteil: Klimaaktivistin muss Reinigung in Stendal nicht zahlen

Im März 2021 war der Marktplatz in Stendal bei einer Demonstration von "Fridays for Future" mit Sprühkreide angemalt worden. Die Reinigungskosten in Höhe von 8.800 Euro wollte die Stadt nicht tragen. Nun hat das Oberlandesgericht in Naumburg entschieden: Eine Klimaaktivistin muss für die Reinigung nicht bezahlen.