Der Campus der Hochschule in Stendal: Hier fing die Geschichte recht studentisch-bescheiden an. 2008 waren es nur drei Studierende, die sich einen gebrauchten Laptop teilten, um die ersten Ideen festzuschreiben. Ein Jahrzehnt später ist die Arbeit wesentlich professioneller geworden.

Benjamin Ollendorf, selbst ein Akteur der ersten Stunde, ist mittlerweile Kopf des Vereins. Am Schreibtisch - in einem Bürokomplex an der Stendaler Stadtseeallee - erinnert er sich an die Anfänge des Vereins KinderStärken: "Heute sind wir ja vom Land beauftragt in ganz Sachsen-Anhalt als Zentrum Jugend und Kommunen zu beraten. Insgesamt hat sich KinderStärken professionalisiert. Aus den drei Studienden sind mittlerweile 18 Angestellte plus Honorarkräfte geworden. Wir haben richtige Büros, richtige Laptops".