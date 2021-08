Mehrere stark betrunkene Männer haben am Wochenende in der Altmark die Polizei auf Trab gehalten. Bei einem Einsatz in Tangerhütte wurden nach Polizeiangaben drei Beamtinnen verletzt. Sie waren bereits am Freitagabend ausgerückt, um einen per Haftbefehl gesuchten Mann festzunehmen. Doch der 45-Jährige wehrte sich mit Schlägen, Tritten und Bissen dagegen. Sechs Polizistinnen und Polizisten konnten ihn schließlich bändigen.