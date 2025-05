Im so genannten Cold Case der seit 2015 vermissten Inga aus Sachsen-Anhalt geraten die damaligen Ermittlungen immer stärker unter Druck. Der Digitalforensiker Prof. Dirk Labudde von der Hochschule Mittweida, der sich mit dem Fall befasst hat, hält es für möglich, dass wichtige Spuren durch die anfängliche Vermisstensuche unbeabsichtigt zerstört wurden. Das Tragische sei, dass die engagierte Suche nach Inga womöglich Spuren an einem möglichen Tatort verwischt haben könnte, so Labudde.

Cold Case Ein "Cold Case" (englisch: kalter Fall) ist ein ungelöster Kriminalfall, der über einen längeren Zeitraum hinweg nicht aufgeklärt werden konnte und dessen Ermittlungen zunächst eingestellt wurden. Dazu zählen Vermisstenfälle und ungeklärte Tötungsdelikte.



Häufig fehlen verwertbare Spuren, oder frühere Ermittlungsansätze führten zu keinem Ergebnis. Neue Hinweise, technologische Fortschritte oder Zeugenaussagen können zur Wiederaufnahme führen. Oft übernehmen spezialisierte Abteilungen bei Ermittlungsbehörden diese Fälle mit dem Ziel, auch nach Jahren noch Gerechtigkeit für Opfer und Angehörige zu schaffen.

Die Herausforderung in solchen Fällen sei der Übergang von einem Vermisstenfall hin zu einem möglichen Kapitalverbrechen. "Heute – also zehn Jahre später – lässt sich die Vermutung eben nicht verleugnen, dass es sich dabei wirklich um ein Verbrechen handelt", sagte Digitalexperte Labudde MDR SACHSEN-ANHALT.

Verschwinden gilt zunächst als Vermisstenfall

Die Kriminalpolizei nahm ihre Arbeit laut Akten 36 Stunden nach Ingas Verschwinden auf. Bis dahin galt der Fall als Vermisstenfall. Ergebnisse oder heiße Spuren gab es auch in den Folgejahren nicht. Chris Schulenburg, seinerzeit Ermittler und heute Landtagsabgeordneter der CDU, äußert Verständnis für die schwierige Ausgangslage der Polizei. Bildrechte: MDR/Engin Haupt

"Gerade in den Anfangsstunden natürlich, da ist der Druck immens groß, weil man kann ja davon ausgehen, dass vielleicht so ein Kind sich tatsächlich im Wald verrannt hat", sagt Schulenburg im Interview. Allerdings seien die Ermittler dann an den Punkt angelangt, an dem die Kriminalpolizei hinzugezogen werden musste.

Mutter und Anwalt haben Zweifel an der Polizeiarbeit

Victoria Gehricke, Ingas Mutter, hatte zunächst großes Vertrauen in die Arbeit der Polizei. "Die Polizei hat Planquadrate gehabt […] und das hat mir schon den Eindruck vermittelt, dass die Suche sehr sinnvoll ist", sagt sie in einem Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT 2023.