Vermisste Inga Gehricke: Wurde am falschen Ort gesucht?

Zusammen mit einem Sohn – also dem Bruder von Inga – legt Jens-Uwe Gehricke auf dem Wilhelmshof Blumen nieder. Auch ein Bild seiner Tochter befestigt er an einem Baum. Zusammen mit ein paar Bekannten spaziert er über das weitläufige Gelände. Hier und da weist er auf Veränderungen hin. Dann zeigt er die Hausecke, an der Inga zuletzt gesehen wurde.

"Als wir ihr Verschwinden bemerkten, sind wir alle in den Wald, um sie zu suchen." Es hätte auch gleich auf dem Diakoniegelände gesucht werden müssen, ist sich der Vater heute sicher. Er zeigt den Sportplatz und auch die Grillecke, an der an jenem schicksalhaften Abend vor zehn Jahren gegessen werden sollte.

Bildrechte: MDR/ Bernd-Volker Brahms

Ingas Vater vermutet einen Täter aus dem Umfeld

Nach allem, was er aus den Akten weiß, geht Gehricke davon aus, dass jemand aus dem damaligen Umfeld der Täter ist. Rund hundert Menschen hielten sich zum Zeitpunkt des Verschwindens in Wilhelmshof auf.