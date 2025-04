Cold Case Chronik eines Vermisstenfalles: Inga aus Schönebeck seit zehn Jahren spurlos verschwunden

29. April 2025, 10:21 Uhr

Am 2. Mai 2015 verschwand die damals fünfjährige Inga Gehricke aus Schönebeck bei einer Familienfeier im Landkreis Stendal. Bis heute wurden mehr als 40.000 Seiten Aktenmaterial von der Polizei zusammengetragen, doch eine echte Spur fehlt. Die Ermittlungen gerieten deshalb immer wieder in die Kritik. Was in den vergangenen zehn Jahren in dem Fall passiert ist.