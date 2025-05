So könnte nach MDR-Recherchen zum Beispiel ein anderer Ermittlungsansatz möglicherweise aus dem Blick geraten sein. Denn es gibt auch andere Orte mit dem Namen Silz. So etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Nach MDR-Recherchen geht aus den Akten mindestens eine Person hervor, die am Tag von Ingas Verschwinden auf dem Wilhelmshof war und dort in der Nähe wohnte. Buddenbrocks Hunde zeigten hier aber nicht an.



Laut Staatsanwaltschaft wurde überall umfassend ermittelt. Doch aus den Akten lässt sich ersehen, dass die damalige Ermittlungsgruppe diesen Ort und diese Person nur oberflächlich überprüft hat.



Andrea von Buddenbrock äußert sich auf Anfrage nicht zum konkreten Fall. Über ihren Anwalt lässt sie mitteilen, der pensionierte Polizeihundeführer Hans-Jörg Schalkowski habe nicht die Expertise, ihre Arbeit zu begutachten.