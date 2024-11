"Wo ist Inga?" – Die Flaschen mit den Suchanzeigen springen einem beim Blick ins Kühlregal sofort ins Auge. In mehr als 30.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es die Flaschen nun für einige Wochen zu kaufen. Und: Sie sollen neue Hinweise in einem der ungewöhnlichsten Vermissten-Fälle bringen, die es je in Deutschland gegeben hat.

Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms