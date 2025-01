Inga wird seit 2015 vermisst. Seitdem seien die Ermittler inzwischen insgesamt rund 4.000 Hinweisen nachgegangen, so die Sprecherin. Die enorme Zahl resultiere dabei auch aus der Digitalisierung der Ermittlungsakten sowie der enormen Anzahl an Personen, die an dem Fall beteiligt seien.