Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, es werde nach wie vor allen Hinweisen nachgegangen. Trotz intensiver Ermittlungen sei aber weiter unklar, was genau geschehen ist. So seien etwa rund 2.000 Personenspuren erfasst worden. "Eine so genannte heiße Spur gab es zu keinem Zeitpunkt", sagte Landespolizeidirektor Mario Schwan. Auch der Bericht einer eigens eingerichteten Prüfgruppe, die im Jahr 2019 auch mögliche Querverbindungen zum Fall der in Portugal verschwundenen Madeleine McCann untersuchen sollte, habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. Nach dem Ende der Prüfgruppe seien die Ermittlungen allerdings weitergegangen und würden ergebnisoffen geführt.

Mutter Victoria Gehricke (l) und ihre Rechtsanwältin Petra Küllmei kommen im Landtag von Sachsen-Anhalt aus einem Sitzungssaal. Bildrechte: dpa