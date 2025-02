Auch knapp zehn Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der kleinen Inga in einem Wald bei Stendal sucht die Polizei nach Hinweisen. Kräfte der Bereitschaftspolizei und einer Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Halle gingen am Mittwoch durch Teile eines großen Waldgebietes, in dem die damals Fünfjährige zuletzt gesehen worden war, wie eine Polizeisprecherin sagte.