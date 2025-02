Seit zehn Jahren verschwunden Vermisste Inga: Keine Spur nach erneuter Suchaktion

06. Februar 2025, 16:17 Uhr

Knapp zehn Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Inga hat die Polizei in einem Wald bei Stendal erneut nach Hinweisen gesucht. Auch am Donnerstag waren rund 50 Beamte im Einsatz. Neue Erkenntnisse wurden einer Sprecherin zufolge aber nicht gewonnen. Dennoch könnte die Suche in Zukunft fortgesetzt werden.