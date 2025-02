Seit zehn Jahren verschwunden Vermisste Inga: Neue Suche im Wald verläuft erfolglos

Hauptinhalt

07. Februar 2025, 12:59 Uhr

Knapp zehn Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Inga hat die Polizei in einem Wald bei Stendal erneut nach Hinweisen gesucht – dieses Mal nach Kleidungsresten. Dafür waren am Donnerstag rund 50 Beamte im Einsatz. Neue Erkenntnisse wurden einer Sprecherin zufolge aber nicht gewonnen. Dennoch könnte die Suche in Zukunft fortgesetzt werden.