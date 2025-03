Wilhelmshof Vermisste Inga: Polizei durchsucht erneut Waldgebiet nach Hinweisen

Hauptinhalt

06. März 2025, 11:27 Uhr

Im Fall der vermissten Inga Gehricke sucht die Polizei in einem Waldstück nahe Stendal ein weiteres Mal nach Hinweisen. Eine Sprecherin erklärte, wegen der Vegetation sei dafür aktuell der beste Zeitpunkt. Rund 50 Einsatzkräfte waren am Mittwoch vor Ort. Am Donnerstag ist die Suchaktion fortgesetzt worden.