In Halle arbeitet seit zwei Jahren eine achtköpfige Sonder-Ermittlungsgruppe an dem sogenannten Cold Case. "Sie haben unbegrenzt Zeit und können frei ermitteln", so Hoppen. Zuvor hatte die Ermittlungsarbeit bei der Polizeiinspektion Stendal gelegen.



Mittlerweile seien alle Akten in dem Fall digitalisiert worden, erklärte die Polizeisprecherin. Dies erleichtere die Suche innerhalb des umfangreichen Akten-Materials erheblich. Inzwischen gebe es 4.200 Hinweise. "Echte Spuren in dem Sinne haben wir keine", so Hoppen.

Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms