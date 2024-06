Der Stendaler FDP-Politiker Marcus Faber (40) wird neuer Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und damit Nachfolger von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Der Bundestagsabgeordnete aus der Altmark setzte sich am Dienstag in einer Kampfabstimmung in seiner Fraktion im zweiten Wahlgang gegen Alexander Müller durch. Das hatte Faber nach der Sitzung MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt.