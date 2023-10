Im Landkreis Stendal bei Tangermünde sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagmorgen mitteilte, waren zwischen den Ausfahrten Miltern und Arneburger Straße drei Autos zusammengestoßen. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer ist demnach aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er sei frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, in dem ein 36-jähriger Mann am Steuer gesessen habe.