Warum Lữ in der Zahnmedizin arbeiten will

Ánh Ngọc Lữ legt darauf Wert. Vor ihrer Ausbildung hat sie sich über die Arbeit als Zahnmedizinische Fachangestellte informiert. Die Arbeit findet sie gut, weil sie abwechslungsreich ist und sie viel mit Patientinnen und Patienten in Kontakt sein kann. Wichtig ist ihr aber auch: "Anders als im Restaurant, muss man am Samstag und Sonntag nicht arbeiten und auch nicht bis spät in die Nacht."

Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag

Nach ihrem Schulabschluss 2016 habe sie in Vietnam in einer Fabrik gearbeitet, in der Handys hergestellt wurden: "Aber die Arbeit dort war sehr stressig und die Kollegen unfreundlich. Ganz anders als hier", erzählt sie. Sowohl von ihrer Schwester als auch von ihrer Mitbewohnerin in Vietnam habe sie viel über Deutschland gehört. Das habe ihr gefallen. Also habe sie angefangen, Deutsch zu lernen, um hier eine Ausbildung machen zu können. "Im Deutschkurs habe ich dann das Projekt Viethoga kennengelernt und mich beworben", erzählt Lữ.

Strenger Blick auf die Auszubildenden