Zudem solle sie sich selbst eine Beauftragung ausgestellt haben, in einer Phase als sich Landrat Puhlmann intensiv in die Sachlage eingearbeitet und hartnäckig nachgefragt hat. "Sie hat mich mehrfach belogen", sagte der Landrat im Kreistag.

Vermutlich auch darum, ob die genehmigten wöchentlichen Stunden der Nebentätigkeiten eingehalten worden seien. "Wenn dem so ist, dann haben die Leichenschauen wohl nur 30 Sekunden gedauert", so Puhlmann. Gängig sind 20 bis 30 Minuten. Und noch eins draufgesetzt: "Sie hat auch während eigener Krankheitsphasen im Krematorium gearbeitet", so Puhlmann.

Allerdings sei bislang noch nicht die Rede von fehlender Befähigung und dem eigenen Ausstellen von Berechtigungen die Rede gewesen, sagt Kramer zum Stand der neueren Entwicklungen – und meint damit die Vorwürfe, die der Landrat nun im Kreistag öffentlich thematisiert hat. Mit anderen Worten: Neue Ermittlungen sind nicht ausgeschlossen. Seine Behörde brauche aber Tatsachen, um handeln zu können. Laut Gesetz in Sachsen-Anhalt müssen bei Einäscherungen so genannte zweite Leichenschauen durchgeführt werden. Dies soll dazu dienen mögliche Tötungsdelikte zu erkennen, ehe der Körper zu Asche wird.

Nach dem Leichen- und Bestattungsgesetz sind in Sachsen-Anhalt "Leichenöffnungen" laut Paragraf 4 in Verbindung mit Paragraf 18 nur ärztlichen Personen mit einem Weiterbildungsabschluss der Pathologie der Rechtsmedizin gestattet. In Ausnahmefällen kann die zuständige Behörde – in dem Fall das Kreisgesundheitsamt – erfahrene ärztliche Personen einsetzen.