Die Polizeiinspektion Stendal ermittelt nach Waffenkontrollen in acht Fällen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wie die Polizeiinspektion am Montag mitteilte, sind am Freitag und Samstag in Stendal, Salzwedel, Burg und Genthin insgesamt 265 Personen kontrolliert worden. Gefunden wurden demnach sieben Messer und eine Schreckschusswaffe.