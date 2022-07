Einem Journalisten der Volksstimme war am Wahlabend im Mai 2014 aufgefallen, dass ein CDU-Stadtrat erst auf den letzten Drücker den Sprung ins Stadtparlament geschafft hatte. Da üblicherweise ganz zum Schluss die Briefwahlstimmen ausgezählt werden, lag nahe, dass der Kandidat Holger Gebhardt ein starkes Briefwahlergebnis erzielt hatte.



Recherchen ergaben dann genau diesen Umstand. Der CDU-Kandidat hatte ein rund 20-fach besseres Briefwahlergebnis als in den Wahllokalen. Weitere Berichterstattung brachte Ungereimtheiten hervor. So musste die Stadtverwaltung einräumen, dass sie bei der Briefwahl die sogenannte Vierregelung nicht berücksichtigt hatte. Diese Regel sieht vor, dass jemand in Vertretung maximal vier Briefwahlunterlagen für andere Wähler abholen darf.