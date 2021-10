Der Besitzer des Privatwaldes im Losser Forst hat nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT bereits Ende April eine Anzeige bei der Polizei gestellt.



Mitte Mai brannte es am Bahnhof von Seehausen. Vermutet wird Brandstiftung, eventuell durch Gegner der Protestierenden. In dem Gebäude haben Unterstützerinnen und Unterstützer der Umweltaktivisten ein Basislager aufgeschlagen. Sie wollen den Bahnhof zu einem Begegnungsort ausbauen.



Die AfD hielt später auf dem Vorplatz des Bahnhofs eine Kundgebung mit rund 300 Leuten ab. Eine Hundertschaft Polizisten hatte damit zu tun, die AfD-Kundgebung und einen Umzug von Sympathisanten der Baumbesetzer auseinander zu halten. Wenige Stunden später explodierte ein Sprengsatz in dem Basislager.



Mitte Juni gab es einen Überfall am Bahnhof Seehausen. Laut Polizei wurde dabei eine Personengruppe attackiert. Dabei seien ein Jugendlicher und ein 20-Jähriger durch Schüsse aus einer Softair- oder Paintballwaffe leicht verletzt worden. Eine Woche später durchsuchte die Polizei in diesem Zusammenhang vier Wohnungen und stellte Beweismittel sicher.