Die Feuerwehr in der Altmark musste in der Nacht zu zwei Waldbränden ausrücken. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, brannten bei Hohengöhren nahe Tangermünde an der Bundesstraße 107 rund 500 Quadratmeter Waldfläche. Man habe das Feuer zügig löschen können.