Wasser wird in der Hansestadt Stendal ab dem kommenden Jahr teurer. Die Stadtwerke haben mitgeteilt, dass zum 1. Januar die Preise erhöht werden. Als Grund für den Preisanstieg nannte das Unternehmen Investitionen ins Wassernetz. Es stünden Ausgaben in Millionenhöhe an. Denn etwa die Hälfte der Wasserrohre in Stendal sei älter als 70 Jahre.