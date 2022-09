Das Wasser müsse die Chance bekommen, zu versickern und in 1,80 Meter Tiefe zu kommen. Das sei die Tiefe, wo die Landwirtschaft und auch die Pflanzen, Wälder, Bäume etc. noch Zugriff darauf hätten. Gelinge das nicht, gebe es einen Starkregen oder ein Gewitter: "Da fallen 60, 70 oder 80 Liter pro Quadratmeter, und das kann ich dann am nächsten Tag in der Elbe sehen. Und dann ist es aus der Landschaft aber raus."