Der Stadtrat von Tangerhütte hat in seiner Sitzung am Mittwochabend noch keine Lösung für den Wildpark Weißewarte herbeigeführt. Bürgermeister Andreas Brohm wollte mit der Gründung einer gemeinnützigen GmbH schnellstmöglich ein neues Zeitalter beim Wildpark einläuten. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde war sich uneins über die Rechtsform einer Übernahmegesellschaft.

Bürgermeister Brohm zeigte sich nach der Sitzung enttäuscht, hatte er doch mit einer Zustimmung zu seinem Vorschlag gerechnet. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "So waren die Vorgespräche, so war der Arbeitsauftrag, so haben wir es abgearbeitet – insofern war ich von Zuversicht gezeichnet."