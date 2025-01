Eine Freundschaft zwischen Ukrainischen Geflüchteten und Tangerhüttern

Das ist nicht nur Freundschaft, das sind bald familiäre Bande, so möchte ich’s bezeichnen. Ludmila sagt immer zu mir, Du bist meine deutsche Schwester. Die sind uns so nahe, auch mir besonders, das hätte ich mir nie träumen lassen. Das ist näher als mit Verwandten manchmal.

Dabei erleben Ludmila und Mykola jetzt jeden Tag Luftalarm, berichten sie MDR SACHSEN-ANHALT per Videotelefonie. Dann würden sie in den Keller gehen, gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer Tochter, dem Bruder. Gemeinsam könne man das besser ertragen, sagt Ludmila. Erst jetzt würden sie verstehen, so die Ukrainerin, wie gut es ihnen im Frieden ging.

Wie schön ist es, einfach mit dem Hund spazieren zu gehen. Sich einfach schlafen zu legen, ohne dass man fürchten muss, dass was passiert, in den Urlaub zu fahren.

In Tschernihiw hat Mykola seine Arbeit wieder aufgenommen. Der Ausnahme-Orthopäde hat in Deutschland lange um eine Zulassung gerungen – vergeblich. In der Ukraine arbeite er jetzt mehr und mehr mit verletzten ukrainischen Soldaten, berichtet er. Mykola ist froh, wieder etwas tun zu können. Der Müßiggang in Deutschland hat ihn zermürbt. Zumal, geben beide zu, das Lernen einer fremden Sprache – Deutsch – für ältere Leute nicht so einfach sei.