Rüdiger Laleike kramt in einem alten Fotoalbum. Er ist Zeitzeuge der Wendezeit, engagierte sich in der Wendezeit für die Aktion "Rettet die Altstadt". Erinnerungen kommen zurück. 1990 kaufte er sich ein altes Haus in der Stendaler Innenstadt. "Das war ein Fachwerkhaus, dass schon länger leer gestanden hatte", erzählt der 76-jährige. Viel gekostet hat das einsturzgefährdete Haus in der Petrikirchstraße nicht. "Was ich an Ersparnissen hatte, sollte mal in einen Trabi gesteckt werden. Das war dann die Grundlage fürs Haus." Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Laleike blättert weiter: Am 3. Februar 1990 bildeten zahlreiche Engagierte eine Menschenkette um einen Teil des Altstadtquartiers in Stendal. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengrube hatten er und andere sich aufgemacht, die völlig heruntergekommene Altstadt vor dem kompletten Abriss zu bewahren. Nur knapp 1.500 Menschen lebten noch dort, heute sind es mehr als viermal so viele. Bildrechte: Rüdiger Laleike