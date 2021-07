Vogel in Tangerhütte West-Nil-Virus erneut in Sachsen-Anhalt nachgewiesen

Das West-Nil-Virus ist erneut in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden. Betroffen war ein Kanarienvogel aus Tangerhütte. Darüber informierte das Landesamt für Verbraucherschutz am Freitag. Es ist nach Angaben der Behörde der erste in Fall in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr und der dritte in Deutschland. Zugleich wurde damit das Virus im Bundesland zum ersten Mal nördlich von Magdeburg nachgewiesen.