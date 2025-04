Wichtiger Erfahrungsaustausch

An diesem Tag aber ist ihr Alltag ein wenig anders: Jasmina Neumann begleitet die 28 Teilnehmer des Wettbewerbs an verschiedenen Stationen auf dem Gelände des Zentrums für Tierhaltung und Technik in Iden. Die Urkunden für die Siegerehrung hat sie schon bereitgelegt. Neben dem Gewinnen findet sie vor allem den Erfahrungsaustausch unter den jungen Landwirten, die aus ganz Sachsen-Anhalt kommen, wichtig.

Da ist zum Beispiel Paul Rzyski. Der junge Mann von der Agrargenossenschaft Schwarzbuntzucht Fischbeck will Tierwirt werden. Bei den Prüfungen muss er sein Wissen im Melkstand und bei der Tierbeurteilung unter Beweis stellen. "Mein Papa und mein Bruder sind auch in der Landwirtschaft. Das hat mir schon immer sehr gut gefallen mit den Tieren, mit den Kühen zu arbeiten. Es ist einfach ein Traumberuf." Bildrechte: MDR/ Aud Merkel

Bei der Futterbeurteilung muss sich auch Konrad Ost beweisen. Er will Landwirt werden. Seine Prüferin zeigt ihm drei Silage-Futtermittel, die er analysieren soll. Er erkennt sie alle richtig: Gras, Luzerne und Mais. Auf dem Feld soll er die jungen Getreidepflänzchen richtig einschätzen. Die Forstwirte müssen auf einem Versuchsfeld kleine Tannen in Reih und Glied pflanzen und ihr Können an der Kettensäge unter Beweis stellen.

Der "König" der jungen Landwirte

Bildrechte: MDR/ Aud Merkel Auch im Fuhrpark wird geprüft. Hier koppelt Ben Erik König vom Landhof Klamroth in Westerhausen bei Halberstadt gerade einen Traktor mit zwei Anhängern. Sein Ziel nach der Ausbildung als Landwirt steht fest: "Auf jeden Fall geht es noch weiter an der Universität, einer Fachhochschule oder an Fachschulen wie zum Beispiel in Haldensleben oder in Bernburg."