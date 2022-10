Waren Sie schon einmal in Weißewarte? Wenn Sie nicht aus der östlichen Altmark stammen, lautet die Antwort vermutlich "nein". In Weißewarte trennen sich die Straßenwege grob in Richtung Stendal und Tangermünde. Radfahrer werden hier vom Tanger aus langgeführt, wenn sie den Altmark-Rundkurs abfahren. Wer hier nicht lang muss, kennt das Dorf mit seinen weniger als 400 Einwohnern nicht. Kennt die Geschichte der Weißen Warte nicht. Kennt die Idylle zwischen Feldern und Einfamilienhäusern nicht. Weißewarte fliegt unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung – wie so vieles hier oben.