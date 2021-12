Wie die Stadt Tangerhütte mitteilte, hat der Betreiberverein den Wildpark am Mittwoch der Einheitsgemeinde zurückgegeben. Ab Februar soll eine kommunale Gesellschaft den Tierpark übernehmen. Zunächst werde jedoch der Förderverein des Wildparks für die Betriebsführung eingesetzt. Laut Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) sollen die Mängel, die in der Versagung der Zoogenehmigung gelistet sind, abgearbeitet werden, damit der Park in der kommenden Woche wieder öffnen könne.