Aus dem geschlossenen Wildpark Weißewarte im Landkreis Stendal sind nun alle der mehr als 500 Tiere ausgezogen. Als letztes Tier wurde am Mittwoch ein Uhu zu neuen Besitzern gebracht. Er wird künftig im Wildpark Bad Mergentheim in Baden-Württemberg zu sehen sein, wie Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) sagte. Binnen sieben Monaten seien Tiere an 23 Einrichtungen sowie an Privatleute vermittelt worden.